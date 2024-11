In der anschließenden Fragerunde der Mitglieder gibt es vor allem kritische Stimmen zur vorzeitigen Vertragsverlängerung des Direktors Akademie & Lizenzspielerbereich Andreas "Zecke" Neuendorf und Sportdirektor Benjamin Weber. Drescher verteidigt das Vorgehen. Das gesamte Präsidium sei sich einig gewesen, dass die beiden auch in Zukunft die beste Wahl für die Positionen seien.

Hertha solle zukünftig weiter sportlich ambitioniert, dabei aber immer realistisch bleiben. Zudem will Drescher weiter auf die Jugendarbeit und Förderung eigener Talente setzen. Mitglieder und Verein sollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten und das mit Ruhe und Kontinuität. "Lasst uns den Berliner Weg gemeinsam weiter gehen", fordert Drescher zum Abschluss seiner Rede und bekommt dafür Standing Ovations aus dem Saal.

Fabian Drescher will am Sonntag als Herthas Klubpräsident gewählt werden und verspricht, Bernsteins Erbe fortzusetzen. Der Rechtsanwalt steht für Kontinuität. Reicht sein Ansatz für den ersehnten sportlichen Erfolg? Von Shea Westhoff

Es folgen Berichte aus den verschiedenen Abteilungen. Im Beachsoccer hat sich Hertha für die Champions League qualifiziert und auch im Tischtennis gibt es sportliche Erfolge. Die Kegelabteilung freut sich über steten Zuwachs und im Boxen gibt es bereits so viele aktive Mitglieder, dass der Verein an der Belastungsgrenze angekommen ist.

So hat sich die Zahl der Mitglieder bei Hertha BSC in den letzten Jahren entwickelt. Die (natürlich) größte Abteilung: Fußball.

Lentfer gibt einige organisatorische Hinweise und stellt die Tagesordnung vor. Der spannendste Teil des Tages - die Wahlen - finden sich dort erst auf der zweiten Seite unter Punkt 11 von 16 wieder. Ein Mitglied tritt daraufhin ans Mikrofon und stellt den Antrag, diesen Teil vorzuziehen, um Rücksicht auf weit angereiste Mitglieder zu nehmen. Gegensprecher weisen jedoch daraufhin, dass zunächst das aktuelle Präsidium seinen Bericht vorstellen und entlastet werden müsse. Dem schloss sich die Mitgliederversammlung per Abstimmung eindeutig an und es bleibt bei der vorgesehenen Tagesordnung. Laut dem Zeitplan würden die Wahlen somit um etwa 13:30 Uhr stattfinden, erklärt Lentfer.

Am Sonntag entscheiden Herthas Mitglieder, wer in die großen Fußstapfen des verstorbenen Kay Bernstein tritt. Hinter Interimspräsident Fabian Drescher hat sich ein buntes Quartett von Herausforderern gesammelt. Ein Vergleich.

Insgesamt gehen fünf Kandidaten ins Rennen um den Präsidentenposten bei Hertha. Als großer Favorit gilt der ehemalige Vize- und derzeitige Interimspräsident Fabian Drescher. Der gebürtige Berliner predigt mit Nachdruck den von Vorgänger Bernstein eingeschlagenen sogenannten "Berliner Weg" und will diesen fortsetzen. Mehr zu Drescher lesen Sie hier.

Der größte Konkurrent Dreschers dürfte Unternehmer Uwe Dinnebier sein. Dem 61-Jährigen gehören in Berlin knapp zwei Dutzend Autohäuser. Dinnebier versteht Hertha in erster (und vermutlich auch zweiter) Linie als Unternehmen, das es zu optimieren gilt. Wenig überraschend dominieren die Finanzen seine Herangehensweise an ein mögliches Präsidentenamt – und auch seine harsche Kritik an Fabian Drescher. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der jüngste Kandidat ist Stepan Timoshin. Mit seinen 23 Jahren machte er sich zuletzt in den Boulevardmedien als "Sneaker-Millionär" einen Namen. Mit klaren Worten und rauem Ton kritisiert er Herthas Führung und seine Mitbewerber. Er bemängelt deren (fehlende) Hertha-Leidenschaft und sagt: "Hertha BSC ist der schlimmste Sanierungsfall, ein Saustall, der in Ordnung gebracht werden muss." Mehr zu Timoshin lesen Sie hier.