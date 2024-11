Die Fußballerinnen von Hertha BSC haben in der Regionalliga Nordost ein Schützenfest gefeiert. Am Samstag gewannen die Berlinerinnen gegen Hansa Rostock mit 12:0 (8:0). Damit rangiert Hertha in der Tabelle nun punktgleich mit Spitzenreiter RB Leipzig II auf dem zweiten Platz.

Gegen die Rostockerinnen war Elfie Wellhausen sechsmal erfolgreich (13., 45.+10, 57., 67., 73., 80. Minute), Svenja Poock schnürte einen Hattrick (14., 24., 45.+8). Die weiteren Tore erzielten Senanur Yavuz (26.), Lenina Burghardt (26.) und Elina Frieauff (45.+4).