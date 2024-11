Überall in der Stadt sieht man die Berliner Bären, jetzt habe ich auch einen goldenen. Der ist zwar nicht so groß wie die an der Straße, aber in unserer Wohnung haben wir ohnehin nicht so viel Platz.

Bei den Männern wurde Nils Ehlers zum Berliner Sportler des Jahres gewählt. Der Beachvolleyballer gewann mit Partner Nils Ehlers die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris, EM-Silber und die Deutsche Meisterschaft.

"Die Auszeichnung in meiner Heimatstadt zu erhalten, ist wirklich eine Riesenehre. Ich freue mich riesig, dass Beachvolleyball auch hier in Berlin so viele Menschen begeistert hat", so Ehlers. Zum ersten Mal seit 1979 wählten die Berlinerinnen und Berliner einen Beachvolleyballer zum Sportler des Jahres. "Überall in der Stadt sieht man die Berliner Bären, jetzt habe ich auch einen goldenen. Der ist zwar nicht so groß wie die an der Straße, aber in unserer Wohnung haben wir ohnehin nicht so viel Platz."