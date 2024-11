Nach dem drastischen Fehlverhalten vieler Fans im Pokalspiel gegen Energie Cottbus hat das Sportgericht des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) den Regionalligisten SV

Babelsberg 03 hart bestraft. Die Babelsberger wurden mit einer Geldstrafe von 37.950 Euro belegt. Das bestätigte das Sportgericht des FLB dem rbb am Mittwoch.



Zudem darf der Viertligist bis 2027 nur auf Bewährung am Landespokal teilnehmen. Bei weiteren Fan-Ausschreitungen - egal in welchem Wettbewerb - droht der Ausschluss aus dem Pokal für ein Jahr.