Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) die nächste Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor am Samstagabend beim MBC in Weißenfels deutlich mit 76:94 (50:43). Bester Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 16 und Yanni Wetzell mit 15 Punkten.

Zurück aus den Kabinen setzten sich Albas Probleme fort. Der zuvor starke McCormack schenkte in der Offensive mehrmals hintereinander den Ball her, was der MBC auf der anderen Seite eiskalt bestrafte. Bei den Hausherren schien plötzlich alles zu funktionieren und sie starteten mit fünf Dreiern in Folge in die zweite Hälfte, was sie mit 58:52 in Führung brachte.

Auch eine Auszeit von Coach Gonzalez half Alba nicht dabei, zurück in die Spur zu finden. Minutenlang blieben die Berliner ohne Punkt und kassierten einen Ballverlust nach dem anderen. Eine Erlösung gab es erst, als Spagnolo sich mit einer cleveren Bewegung bei einem Dreipunktewurf foulen ließ und von der Freiwurflinie souverän verwandelte. Danach kam die Offensive wieder in Gang und der deutsche Meister kämpfte sich zum Schlussabschnitt wieder auf zwei Punkte ran (62:64).