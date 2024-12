Nur zwei Tage nach dem Überraschungssieg in Bologna haben die Basketballer von Alba Berlin in der Euroleague wieder eine deutliche Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor am Freitagabend beim Tabellenfünften AS Monaco mit 80:100 (37:55). Nach der elften Niederlage im 14. Spiel bleibt Alba Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell und David McCormack mit je 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez gab dieses Mal Kapitän Martin Hermannsson eine Pause, dafür kehrte Louis Olinde zurück. Die Berliner machten die ersten beiden Punkte der Partie, danach dominierte Monaco.