Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat das stark besetzte Grand-Prix-Finale im französischen Grenoble für sich entschieden und den Titel aus der Vorsaison verteidigt. Die WM-Dritten setzten sich mit 218,10 Punkten vor Riku Miura/Ryuichi Kihara (206,71 Punkte) aus Japan und Anastasija Metelkina/Luka Berulawa (205,78 Punkte) aus Georgien durch.

Damit unterstrich das Duo seine Ambitionen auf Edelmetall bei den Saisonhöhepunkten. Von Ende Januar bis Anfang Februar findet die Europameisterschaft in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Im März steigt in Boston in den USA die Weltmeisterschaft. Hase und Volodin sind die größten deutschen Medaillenhoffnungen.