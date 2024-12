Im Fußball werden Stimmen laut, dass die Spielfrequenz zu hoch sei. Im Basketball und Eishockey sind drei Spiele in fünf Tagen keine Seltenheit. Sind Fußballer "verweichlicht"? Sportwissenschaftler Dr. Jörg Jacobs über gravierende Unterschiede.

In der Praxis sieht es natürlich anders aus. Wenn du erfolgreich sein willst, bist du auf deine besten Spieler angewiesen. Und es gibt natürlich zahlreiche Topstars, die dann auch noch mit ihren Nationalmannschaften erfolgreich sind. Da kommen manche Spieler dann auf 65 bis 70 Spiele im Jahr. Da ist die Diskussion dann schon nachzuvollziehen mit den entsprechenden Reisen. Insbesondere bei der Belastungsstruktur, wie sie im Fußball halt einfach besteht.

Dr. Jörg Jacobs: Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil diese Zunahme der Spiele am Ende des Tages auch mit Kommerzialisierung zu tun hat. Es geht um die Erschließung neuer Märkte und Ausweitung der Formate. Damit geht erstmal eine Steigerung der absoluten Anzahl von Spielen einher. Im Männer-Fußball könnte man jetzt argumentieren, es gibt ja genug Spieler in den jeweiligen Kadern, sodass man rotieren und das Ganze entsprechend verteilen könnte.

rbb|24: In den letzten Monaten äußerten sich Fußballprofis und Trainer vermehrt zu der enorm hohen Belastung von Spielern aufgrund der vollen Terminkalender, der vielen Reisen, und vor allem wenig Regeneration. Verstehen Sie die Kritik? Wie schätzen Sie die Situation ein?

Dr. Jörg Jacobs ist Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln und dort am Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten und in der Abteilung Didaktik und Methodik der Sportarten tätig.

Stichwort Belastungsstruktur. Alba Berlin und die Eisbären Berlin spielen teilweise drei Spiele in fünf Tagen. Was sind die Unterschiede bei der Belastung in den unterschiedlichen Sportarten?

Es gibt Belastung und Beanspruchung. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Belastung ist das, was objektiv zu leisten ist, also zum Beispiel Laufstrecken, die absolviert werden. Und Beanspruchung ist das, was dann als Reaktion im jeweiligen Organismus passiert. Da unterscheiden sich natürlich die Belastungsstrukturen der einzelnen Sportarten. Ein entscheidender Faktor ist die Tatsache, dass Fußball ein Low-Scoring-Sport ist. Das heißt, ein Tor kann ein Spiel entscheiden. Jede Aktion hat eine sehr hohe Relevanz. Ein verlorener Zweikampf, einmal über den Ball treten oder umgekehrt auch eine besonders gelungene Aktion kann ein Spiel entscheiden. Das unterscheidet den Fußball ganz deutlich vom Basketball, weil Spielzeiten ganz anders verteilt sind. Im Basketball kann man Star-Spieler auch innerhalb eines Spiels schonen.

Also ist es in anderen Sportarten einfacher, individuell auf die Belastung der Spieler einzugehen?

Ja, die Belastungssteuerung ist deutlich einfacher. Dazu kommt auch noch die Möglichkeit, beliebig zu wechseln. Ich kann den einen Star-Spieler im Basketball einwechseln und wieder auswechseln. Läuft das Spiel gut, dann lasse ich ihn ganz draußen. Im Fußball geht das nicht.