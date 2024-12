Basketball-Bundesliga - Nur die Fans sorgen für Gänsehaut: Alba Berlin verliert auch gegen Ludwigsburg

So 01.12.24 | 17:50 Uhr

IMAGO / HMB-Media Video: rbb UM6 | 01.12.2024 | Uri Zahavi | Bild: IMAGO / HMB-Media

Alba Berlin steckt weiter in der Krise. Am Sonntag verloren die Berliner in der Basketball-Bundesliga mit 60:74 gegen Ludwigsburg. Als vor dem Spiel das Licht in der Halle ausfiel, sangen die Fans Weihnachtslieder.

Alba Berlin steckt weiter im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga fest. Die Berliner verloren am Sonntag vor 6.417 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nach einer desaströsen ersten Hälfte gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 60:74 (17:40). Für Alba war es bereits die sechste Niederlage im neunten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 14 und Tim Schneider mit zehn Punkten.

IMAGO / Contrast Basketball-Euroleague - Alba Berlin unterliegt Maccabi Tel Aviv - friedliche Stimmung in der Arena In der Basketball-Euroleague musste sich Alba Berlin am Donnerstag mit 85:103 gegen Tel Aviv geschlagen geben. Alba fehlten die Mittel, ein Maccabi-Guard überragte und das Sicherheitskonzept der Polizei ging offenbar auf.

Das Licht geht aus - Die Fans singen Weihnachtslieder

Vor dem Beginn des Bundesliga-Spiels am 1. Advent um 15 Uhr fiel aufgrund eines technischen Fehlers das Licht aus und tauchte die Halle ins Dunkel. Die Fans stimmten sich in der unabsichtlichen Auszeit auf das Weihnachtsfest ein und sangen "Oh Tannenbaum" und "Kling Glöckchen klingelingeling" und hielten dazu ihre Handy-Taschenlampen in die Höhe.

Der Hallensprecher bat um Geduld, die Fans sangen weiter. Um 15:22 Uhr ging das Licht zunächst an, fiel dann noch einmal einen Moment aus, ehe zwei Minuten später das Spiel angepfiffen werden konnte.

(Fast) alle Lampen an: Der Alba-Fanblock sorgt in der Arena am Ostbahnhof für Licht.

Um 15:29 Uhr fiel das Licht wieder aus, nachdem Alba die erste Auszeit genommen hatte. Während der Pause konnten die Techniker den Soll-Zustand wiederherstellen. Alba bereiteten die technischen Probleme auch auf dem Feld Sorgen. Die Mannschaft hatte in den ersten Minuten noch nicht den Durchblick und lag mit 2:11 hinten.

Alba rennt erneut einem Rückstand hinterher - und erzielt im zweiten Viertel nur vier Punkte

Wie schon am Donnerstag in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv verschliefen die Berliner den Start und liefen so von Beginn an einem Rückstand hinterher. Und mit zunehmender Spieldauer häuften sich bei Alba die Fehler. Ballverluste und schwache Abschlüsse wechselten sich gegenseitig ab.

rbb / Simon Wenzel 1 min Stadtentwicklung an der Spree - Dead City und die Arena Nach dem Mauerfall konnte die Stadt Berlin einen langen Uferabschnitt an der Spree neu planen. Was heutzutage ein Traum wäre, wurde damals noch ganz anders bewertet. Nun stehen in prominenter Lage Büros - und eine Eventhalle. Von Simon Wenzel

Magere vier Punkte gelangen im zweiten Viertel, in der gesamten ersten Hälfte waren es nur 17. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Alba dann zwar mehr und konnte sich so einige Bälle erobern. Doch die Wurfquote blieb weite zu schwach. So fanden von 22 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie nur magere vier den Weg in den Korb. Näher als zehn Punkte kamen die Gastgeber so nicht mehr heran.

Sendung: rbb UM6, 01.12.2024, 18 Uhr