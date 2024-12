Die Eisbären Berlin begegnen am Mittwoch den ZSC Lions aus Zürich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League. Es dürfte das schwerste Spiel des Jahres werden, doch die Berliner haben eine breite Brust – und eine noch breitere Kulisse.

Allein die Spielstätte macht klar: Es wird ein besonderes Spiel. Die Eisbären Berlin begrüßen die ZSC Lions aus Zürich am Mittwochabend (19:30 Uhr) nicht wie gewohnt im Wellblechpalast - für das Viertelfinale in der Champions Hockey League (CHL) ziehen die Hauptstädter extra in die Uber Arena um. 14.200 Plätze statt 4.695.

Zwar sind derzeit noch Tickets übrig, doch klar ist, dass die Eisbären für das Topspiel auf europäischer Bühne eine ganz besondere Kulisse bereitstellen werden.