Beim 1. FC Union Berlin dürfte in der Weihnachtspause schlechte Stimmung herrschen. Nach acht sieglosen Ligaspielen und dem Pokalaus in Bielefeld wird offen über die Zukunft von Trainer Bo Svensson diskutiert. Von Till Oppermann

Das fand sein Ende in der Partie gegen den VfB Stuttgart. Trotz 2:0-Führung verlor Union nach schwacher Abwehrleistung. Auch gegen Bochum und in Bremen kassierten die Eisernen einfachste Gegentore. Nach dem Spiel in Bremen schimpfte Heldt: "Wir haben die Gegentore viel zu einfach bekommen, was eigentlich untypisch für uns ist." Außerdem vermied er ein klares Bekenntnis zum Trainer. Dass er Svensson nun nach einer eingehenden Analyse gefeuert hat, schärft das Profil des Sportgeschäftsführers.