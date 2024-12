Kann Union in Stuttgart den Abwärtstrend stoppen?

Fünf Spiele ohne Sieg in der Bundesliga, dazu das Aus im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld: Bei Union Berlin fehlen die Ergebnisse. Und die Statistik gegen den kommenden Gegner Stuttgart macht nicht gerade Hoffnung.

Sieben Mal war Fußball-Bundesligist Union Berlin bereits zu Gast beim VfB Stuttgart. Die magere Bilanz aus Sicht der Hauptstädter: ein Sieg. Drei Mal siegten die Schwaben und drei Mal endeten die Begegnungen unentschieden. Ein Remis würden viele Union-Fans vermutlich auch an diesem 13. Spieltag und zumindest im Voraus unterschreiben. Zumal da noch eine Statistik lauert, die nicht sonderlich viel Mut macht. In bisher sechs Duellen gegen den VfB Stuttgart hat Unions Trainer Bo Svensson mit seinem Ex-Verein Mainz 05 kein einziges Mal gewinnen können, bei zwei Unentschieden.

Union droht in Stuttgart die nächste zähe Angelegenheit

Aber es gibt auch positive Unioner Erinnerungen an die Stuttgarter. Im Sommer 2019 sicherten sich die Berliner in der Relegation gegen den VfB den Aufstieg in die erste Liga. Bei den Stuttgartern steht kein Spieler mehr unter Vertrag, der damals zum Einsatz kam, bei Union ist es nur noch Christopher Trimmel.

Die Startelf des VfB Stuttgart: Nübel - Mittelstädt, Rouault, Chase, Stergiou - Stiller, Karazor - Führich, Millot, Vagnoman - Demirovic

Die Startelf von Union: Rönnow - Rothe, Diogo Leite, Doekhi, Querfeld, Skov - Khedira, Schäfer - Hollerbach, Jeong, Skarke