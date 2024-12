Der VfL Bochum hat fristgerecht Einspruch gegen die Wertung des Bundesligaspiels bei Union Berlin (1:1) eingelegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagnachmittag mit.

Beim Spiel des Tabellenletzten an der Alten Försterei am vergangenen Samstag war VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden und hatte nicht weiterspielen können. Die Partie war für mehr als 25 Minuten unterbrochen. Da Bochum zum Zeitpunkt der Spielfortsetzung sein Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, ging Stürmer Philipp Hofmann kurzzeitig ins Tor. Beide Teams einigten sich daraufhin, den Ball hin- und herzuspielen, bis der Schiedsrichter Martin Petersen die Partie abpfiff.