Die US-amerikanische Profiliga im American Football (NFL) hat die erste Mannschaft für das in der nächsten Saison anstehende Spiel in Berlin bekanntgeben. Die NFL teilte am Mittwoch mit, dass die Indianapolis Colts ein "Heimspiel" im Olympiastadion austragen werden.

Die NFL hatte im Dezember bestätigt, dass es 2025 eine Partie der seit einiger Zeit auch in Europa sehr populären Football-Liga geben wird. Insgesamt könnten in den kommenden fünf Jahren demnach bis zu drei Spiele in der Hauptstadt ausgetragen werden.

In den letzten Spielzeiten hatte die NFL in München und Frankfurt Station gemacht. Weitere Gastspiele fanden zum Beispiel in London oder Mexiko-Stadt statt.

Der NFL-Deal über fünf Jahre kostet Berlin Senatsangaben zufolge insgesamt 12,5 Millionen Euro. Für Berlin werde sich das "absolut lohnen". Denn den Ausgaben stünden Investitionen der NFL in Höhe von 50 Millionen gegenüber.

Die NFL ist eine der größten Sport-Ligen der Welt. Die internationale Vermarktung spielt dabei eine immer größere Rolle. Sie gilt mit etwa 15,3 Milliarden Dollar als umsatzstärkste Profisportliga der Welt. Gerade in Deutschland ist der Markt für American Football in den vergangenen Jahren stark gewachsen.