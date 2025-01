Das 112. Berliner Sechstagerennen am 31. Januar und 1. Februar in Berlin ist auch vom schweren Unfall von Teilen der Bahnrad-Nationalmannschaft am Montag auf Mallorca [tagesschau.de] betroffen. Benjamin Boos, Bruno Kessler und Moritz Augenstein mussten ihre Teilnahme im Velodrom verletzungsbedingt absagen. "Der Unfall war eine schockierende Nachricht. Die Drei waren fest bei uns eingeplant", sagte Sixdays-Chef Valts Miltovics auf einer Pressekonferenz im Velodrom.



Mit Matteo Donega aus Italien, Matteo Constant aus der Schweiz und dem Österreicher Raphael Kokas konnte der Sportliche Leiter Dieter Stein kurzfristig drei Fahrer nachverpflichten, sodass wie geplant zwölf Mannschaften im Hauptwettbewerb an den Start gehen können. "Wir haben wieder ein Super-Feld am Start. Meine Favoriten sind natürlich die Lokalmatadoren Roger Kluge und Theo Reinhardt", sagte Stein. Die zweimaligen Weltmeister und dreifachen Europameister konnten 2019 und 2023 im Velodrom gewinnen.