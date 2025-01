"Gibt es bessere Zeitpunkte, um solche Spieler abzugeben? Sicherlich", zeigte sich Cristian Fiél im vergangenen Sommer ernüchtert. Der Trainer von Fußball-Zweitligist Hertha BSC musste kurz vor Ende des Transferfensters zwei schwere Verluste hinnehmen. Mit Haris Tabakovic verloren die Berliner den amtierenden Zweitligatorschützenkönig an Hoffenheim, mit Marc Oliver Kempf den designierten Abwehrchef an Como. Auf Beide hatte Fiél voll gesetzt. "Es steht außer Frage, dass wir zwei Spieler mit enormer Qualität verlieren", sagte er im August 2024. Trotzdem müsse man Entscheidungen des Vereins akzeptieren. "Das tue ich", versicherte der Übungsleiter.

Demnach will Sheffield United den 27-jährigen Rechtsverteidiger noch im laufenden Transferfenster verpflichten. Der englische Zweitligist steckt mitten im Aufstiegsrennen und soll bislang rund eine Million Euro für Kennys Dienste anbieten, darüber hinaus würde Hertha rund eine halbe Million Euro an Gehalt sparen. Der hoch dotierte Vertrag von Kenny läuft im kommenden Sommer aus, bislang deutete nichts auf eine Vertragsverlängerung hin. Im Gegenteil, Medienberichten zufolge soll er dem Verein bereits mitgeteilt haben, zu Sheffield wechseln zu wollen. Demnach wäre es die letzte Chance des Hauptstadtvereins, eine Ablösesumme für den Abwehrspieler zu kassieren.

Fakt ist: Wenn Hertha Kenny ziehen ließe, würde auf einmal hinten rechts eine riesige Lücke klaffen. Der 27-Jährige gehörte bereits letzte Saison zu den Dauerbrennern und Leistungsträgern der Berliner. Auch in der laufenden Spielzeit ist der so konstante Engländer nicht wegzudenken, er absolvierte jedes Spiel über die gesamte Laufzeit.

Ein Abgang würde auch deshalb schmerzen, weil kein direkter Ersatz im bestehenden Kader der Blau-Weißen bereitstünde. Jeremy Dudziak fällt bis zum Saisonende aus, Deyovaisio Zeefuik ist derzeit als Linksverteidiger gesetzt und Trainer Fiél sieht Michal Karbownik viel eher im zentralen Mittelfeld. Spieler wie Kevin Sessa oder Boris Lum, die jene Position in ihrer Karriere zumindest wenige Male bekleidet haben, wären allenfalls Verlegenheitslösungen.

Die Zukunft auf der Rechtsverteidigerposition soll Eigengewächs Julian Eitschberger gehören, doch der 20-Jährige ist derzeit an Rot-Weiss Essen verliehen. Dort ist Eitschberger gesetzt und zeigt gute Leistungen, doch er kann erst im kommenden Sommer nach Berlin zurückkehren. So berichtet "Reviersport", dass Hertha die Leihe nach Essen vertraglich bedingt nicht vorzeitig beenden kann. Damit ist klar: Hertha fehlt es auf den Außenverteidigerpositionen an Qualität – in der Breite wie in der Spitze.

Es bräuchte somit einen Neuzugang als Ersatz, doch ob Hertha im schwierigen Wintertransferfenster jemand geeignetes findet, der das Finanzplus aus einem Kenny-Verkauf nicht auffrisst und sogleich direkt weiterhelfen kann, ist äußerst fraglich.