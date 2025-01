"Gegen das Motto 'Verlieren verboten' habe ich absolut nichts einzuwenden. Wir wissen, wie die Situation ist, in die wir uns in der Hinrunde gebracht haben", sagte Cristian Fiél, Trainer von Hertha BSC, vor dem Rückrundenauftakt in Paderborn. "Was mich optimistisch stimmt, ist die Arbeit, die die Jungs verrichtet haben. […] Das müssen wir am Sonntag auf dem Platz zeigen und das muss der Startschuss sein, die jetzige Situation in den nächsten 17 Spielen zu verändern."

Einerseits wird die Mannschaft das erreicht haben, was Fiél von ihr gefordert hat: einen Sieg. Mit dem psychologisch so wichtigen 2:1-Auswärtserfolg beim SC Paderborn sind die Berliner bestens in die Rückrunde gestartet – und das gegen einen direkten Konkurrenten. Hertha trennen nach 18 Spieltagen nur sechs Punkte von den ersten drei Tabellenplätzen, es steht alles für eine Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte bereit. "Die drei Punkte geben dir Vertrauen", so Fiél.

Und doch wirkte das blau-weiße Fanlager nach dem Sieg nicht gerade euphorisiert. Denn etwas, das Übungsleiter Fiél wohl ebenfalls eingefordert haben wird, hat das Team nicht erfüllt: eine spielerische Weiterentwicklung. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Hauptstädter überaus glücklich drei Punkte aus Paderborn stibitzt haben. So befindet sich Hertha nun in einer schwierigen Gemengelage. Wie muss dieses Spiel bewertet werden?