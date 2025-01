Dass wir nicht zufrieden sind, da wiederhole ich mich, keine Frage. Wir haben die große Überzeugung und Zuversicht, dass wir eine deutlich bessere Rückrunde spielen. Wir haben das große Vertrauen, dass wir in der Rückrunde eine bessere Rückrunde spielen. Auch mit dem Kader. Wir haben einen guten Kader, wir haben einen guten Trainer und wir können da oben unter den ersten sechs, sieben mitspielen.

Dass wir nicht zufrieden sind mit der Hinrunde, das steht außer Frage. Das hat ganz viele Gründe. Wir hatten viele Verletzte, von denen sind, wenn man das heute sieht, viele zurück. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir noch Spieler abgegeben haben mit Haris Tabakovic und Marc Oliver Kempf. Tabakovic war ein Garant für Tore, sowas kann man nicht substituieren. Also wir nicht, auch im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten

Wir sind nach wie vor in der Konsolidierung, Restrukturierung, in einem Sanierungsprozess. Der ist noch nicht abgeschlossen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Wir haben gute Ergebnisse erzielt. Wir haben 70 Millionen Kosten reduziert. Wir haben die Verluste reduzieren können, substanziell um 70 Millionen. Wir haben die Schulden halbiert, über 30 Millionen zinstragende Verbindlichkeiten zurückgeführt. Und das in der laufenden Sanierung. Man sieht, das geht. Wir müssen allerdings auf diesem Weg bleiben. Das ist hart für alle, auch auf der Geschäftsschwelle, die Mitarbeitenden. Das fordert von jedem eine ganze Menge ab.

Ich möchte nicht sagen, dass das alles jetzt smooth und easy und einfach ist. Im November dieses Jahres müssen wir eine Anleihe mit 40 Millionen zurückbezahlen. Also eine Refinanzierung plus eine Lizensierung. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.