Die 27 Jahre alte Angreiferin, die bereits 2013 das erste Mal zu Union gestoßen war, hat in der bisherigen Spielzeit sieben Treffer für den Aufsteiger erzielt und stand als einzige Unionerin in allen 16 Spielen in der Startaufstellung.

Platz zwei zur Winterpause: Union Berlin peilt den Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga an. Dina Orschmann blickt zurück auf eine märchenhafte Zweitliga-Hinrunde. Doch die Torjägerin sieht auch Verbesserungsbedarf. Von Shea Westhoff

Union Berlin in der 2. Bundesliga

Über Auslandsstationen in Florida und bei den Glasgow Rangers sowie beim damaligen Bundesligisten Turbine Potsdam kehrte Orschmann im Januar 2023 nach Köpenick zurück und trug in der vergangenen Saison 25 Tore zum Aufstieg in die zweite Liga bei.

"Der Verein, alle Unionerinnen und Unioner, als auch neu dazugewonnene Fans bieten mir hier einzigartige Bedingungen, die ich auch in Zukunft nutzen will, um gemeinsam Schulter an Schulter immer weiter ganz nach vorn zu kommen", sagte Dina Orschmann, deren Zwillingsschwester Katja auch bei Union unter Vertrag steht.