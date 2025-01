Do 23.01.25 | 18:09 Uhr | Von Andreas Friebel

Der rbb überträgt das Spiel am Samstag ab 13:55 Uhr live im Fernsehen und im Stream bei rbb|24.

Nicht nur in Brandenburg und Sachsen schauen Fußball-Fans am Samstag genau hin: Das Duell zwischen Cottbus und Dresden interessiert viele Fans im Osten der Republik. Es treffen zwei Traditionsklubs aufeinander, die um die Tabellenspitze kämpfen. Von Andreas Friebel

Es dauerte gerade einmal knapp zwei Stunden und dann war schon alles vorbei. Als der FC Energie Cottbus Anfang Januar den Kartenverkauf für das Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden startete, mussten die Fans der Lausitzer schnell sein. Nach exakt 124 Minuten waren alle Tickets für den Heimbereich weg. Und auch der Gästeblock war zügig ausverkauft.

Knapp 20.000 Zuschauer werden am Samstag beim Hochsicherheitsspiel im Leag Energie Stadion erwartet (ab 13:55 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream bei rbb|24). Neun Jahre ist es her, seit sich dort beide Teams zuletzt gegenüberstanden. Damals, im April 2016, kämpfte Energie gegen den Abstieg aus der 3. Liga. Die Schwarz-Gelben hatten den Aufstieg in die 2. Bundesliga dicht vor den Augen und gewannen mit 2:0.