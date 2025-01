Oskar Rixen - Wie ein Berliner in der Rugby-Weltspitze vor Zehntausenden Zuschauern spielt

Mi 01.01.25 | 16:27 Uhr | Von Denis Frank

Bild: picture alliance / Sipa USA | Andrew Surma

Der Zehlendorfer Zwei-Meter-Mann Oskar Rixen ist der wohl erfolgreichste Rugby-Export Berlins. Er spielt im französischen Clermont an der Seite von absoluten Stars des Sports - und feierte zuletzt ein ganz besonderes Debüt. Von Denis Frank

"Es ist verrückt, eigentlich sollte ich hier nicht stehen", erinnert sich Oskar Rixen an seine Gedanken kurz vor dem Anpfiff des bisher größten Spiels seiner noch immer jungen Rugby-Karriere - seinem Debüt im Champions Cup. Im bedeutendsten Vereins-Wettbewerb im Welt-Rugby, vergleichbar mit der Champions League im Fußball, war der 22-jährige gebürtige Berliner Mitte Dezember in den Farben seines französischen Klubs ASM Clermont Auvergne in das Aviva Stadium eingelaufen, wo auch die irischen Rugby- und Fußballnationalteams ihre Heimspiele austragen.

Rund 40.000 Zuschauer auf den Rängen und ihm gegenüber ein veritables Star-Ensemble des Dubliner Top-Teams Leinster, das als vierfacher Champions-Cup-Sieger auch in dieses Saison einer der Topfavoriten auf die weltweit wichtigste Vereinstrophäe ist. Rixens Geschichte ist die wohl ungewöhnlichste aller Profis, die an jenem dritten Advents-Wochenende in Dublin auf dem Rasen standen. "Als irgendein Zehlendorfer Kind aus dem Bildungsbürgertum sollte ich jetzt eigentlich mein Jurastudium machen", sagt Rixen mit einem Lächeln. Stattdessen hat ihn seine Karriere aus der Jugend des Berliner Rugby-Clubs aus dem Südwesten Berlins bis in das Rugby-verrückte Frankreich zu einem der traditionellen Topklubs sowie auf den Rasen des irischen Nationalstadions geführt. Ausgerechnet das Stadion, das Rixen noch vor neun Jahren mit seinen Eltern im Sommerurlaub besuchte und zwar auf expliziten Wunsch des damals erst seit zwei Jahren in der BRC-Jugend aktiven Teenagers.

Rixens Debüt wäre fast an einer Trainingsblessur gescheitert

Dabei wäre Rixens erster Champions-Cup-Einsatz in Dublin fast noch kurzfristig gescheitert, denn unter der Woche hatte er sich im Vollkontakt-Training das Augenlid gerissen und musste noch am selben Tag operiert werden. Die vom medizinischen Personal des Vereins empfohlene Pause von zehn Tagen lehnte Rixen aber dankend ab, wie er gegenüber rbb|24 erläutert: "Wer weiß, wie schnell man so eine Chance noch einmal bekommt, also habe ich gesagt: Feuer frei!"

Zur Person Oskar Rixen wurde am 9. Februar in Berlin geboren. In der Jugend spielte er für den Berliner Rugby Club, ehe der 2,05-Meter-Mann nach dem Abitur den Sprung nach Frankreich wagte. Über die Akademie des Topklubs Stade Français Paris ging es zunächst zu CA Brive. Dort schaffte Rixen den Sprung in die Rugby-Eliteliga Top 14 - und das erst als vierter Deutscher überhaupt. Brive stieg am Sommer 2023 ab, Rixen erlebte eine verletzungsgeplagte Zeit. Im Sommer 2024 gelang ihm dennoch der Wechsel zurück in die Top-Liga. Er steht nun bei ASM Clermont unter Vertrag.

Rixens Motto beschreibt das Geschehen in Dublin nur zu gut. Clermont schlug sich gegen den überragenden Favoriten in einem physisch äußerst harten Match mehr als achtbar und schnupperte lange am Sieg. Der Berliner ersetzte zwanzig Minuten vor Schluss in der zweiten Sturmreihe seinen Teamkollegen Rob Simmons, der mit 105 Länderspielen für Australiens Nationalmannschaft sowie als WM-Finalist 2015 als einer der besten Spieler der Welt auf dieser Position gilt. Sein direkter Gegenspieler war der amtierende Weltmeister mit den südafrikanischen Springboks, RG Snyman, der mit seinen 2,06 m Körpergröße sogar noch den Berliner Hünen Rixen leicht überragt. Am Ende musste sich Clermont auch mit dem Berliner auf dem Rasen mit 7:15 geschlagen geben. Bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Gruppenphase Ende Januar bestehen weiterhin gute Chancen auf das Weiterkommen in die K.o.-Phase.

Steiniger Weg bis auf das höchste europäische Niveau

Dass der Berliner als erst dritter Deutscher überhaupt im Champions Cup auflaufen würde, war Anfang des Jahres noch überhaupt nicht abzusehen, denn nach einem märchenhaften Aufstieg folgten zuletzt zahlreiche Rückschläge: Rixen war als hochtalentierter Nachwuchsspieler bereits in den Monaten vor seinem Abitur in Berlin zu Heimspielen der U21-Auswahl seines damaligen Pariser Klubs eingeflogen worden. Noch als U21-Spieler hatte Rixen im Herbst 2022 mit nur 20 Jahren sein Debüt für seinen zweiten Klub CA Brive in der französischen ersten Liga gefeiert.

Ich hätte in Brive bleiben können, das wäre sicherlich die einfachste Option gewesen, doch ich will der beste Spieler werden, zu dem ich mich entwickeln kann. Oskar Rixen, Rugby-Profi aus Berlin

Anschließend folgte jedoch "ein gebrauchtes Jahr", wie es Rixen selbst beschreibt. Nach einer Halbserie als Stammspieler und seinen ersten 14 Einsätzen als Rugby-Profi verletzte er sich schwer am Knöchel und fiel monatelang aus. Mit Rixen außer Gefecht stieg Brive im Sommer 2023 in die zweite Liga Pro D2 ab, die in Frankreich ebenfalls noch vollprofessionell ist. Eine erneute Verletzung an der Hand sowie seine Entscheidung für einen Wechsel zum Nachbarn und Brive-Erzrivalen Clermont, auf den die Brive-Klubführung verschnupft reagierte, bedeuteten nur noch vier Einsätze in Rixens zweiter Profi-Saison. So kam der Deutsche mit sehr wenig Spielpraxis aus der zweiten Liga zu Clermont, dem 1911 vom Reifen-Magnaten Marcel Michelin gegründeten Traditionsklub, der zuletzt 2010 und 2017 französischer Meister war und in seiner langen Geschichte als einer von nur zwei Vereinen in Frankreich durchgehend erstklassig war. Doch diese Herausforderung suchte Rixen explizit: "Ich hätte in Brive bleiben können, das wäre sicherlich die einfachste Option gewesen, doch ich will der beste Spieler werden, zu dem ich mich entwickeln kann."

Rixen muss sich zunächst hinten anstellen

In der internen Hackordnung musste sich Rixen bei Clermont, das mit einem Jahresbudget von 36 Millionen Euro Spieler aus den besten Rugby-Nationen der Welt verpflichten kann, zunächst hinten anstellen. Doch das war abzusehen. Colin Grzanna, einer von Rixens ehemaligen Jugendtrainern und früher selbst BRC- und Nationalmannschafts-Kapitän, unterstreicht: "Dass er bei der Menge an absoluten Topspielern in Clermont um Einsatzzeit kämpfen muss, war ihm bereits vorher klar. Deshalb muss man die Einsatzzeiten, die er in seiner ersten Saison dort bereits bekommt, als sehr positiv bewerten." Der erste Einsatz im Champions Cup im so wichtigen Spiel in Dublin kann daher als Vertrauensbeweis von Coach Christophe Urios gewertet werden. Rixens Trainer ist in Frankreich mit über 20 Jahren als Erstliga-Coach nicht nur als Taktik-Fuchs bekannt, sondern auch für seine humoristischen Kommentare. Für Oskar Rixen ist Urios ein "hervorragender Trainer mit der Extra-Komponente Komik", der ihm noch viel beibringen kann. Insgesamt erwartet Rixen eine steile Lernkurve, wie er selbst erläutert. "Hier in Clermont ist alles noch ein wenig professioneller, noch ein wenig größer und wir haben daheim immer unsere 20.000 Zuschauer - natürlich herrscht da auch Druck, dieser Verein hat den Anspruch, um die Meisterschaft zu spielen und jedes Spiel zu gewinnen."

Wiedersehen mit altem Bekannten im ersten deutsch-deutschen Duell

Auf dem Weg dorthin erwartet Rixen noch ein besonderes Spiel. Nachdem die französische Liga über die Feiertage nicht pausiert hat und der Berliner lediglich die Familie bei sich im französischen Zentralmassiv empfangen konnte, folgt nun am 5. Januar ein sportliches Highlight. Dann spielt Rixen mit seiner ASM Clermont im 600 Kilometer entfernten Vannes, beim Aufsteiger RCV aus der Bretagne.

Er ist ein ambitionierter Athlet, der niemals zurücksteckt. Eric Marks, der einzige weitere Deutsche in der französischen Topliga

Dort steht der einzige andere Deutsche in der Top 14 unter Vertrag, der Aachener Eric Marks. Nur ein halbes Dutzend deutscher Spieler hat es jemals bis in die französische Spitzenliga geschafft, die mittlerweile als beste der Welt gilt und nun kommt es wohlmöglich erstmals zu einem Duell zweier Deutscher. Marks spielt ebenso wie Rixen in der zweiten Sturmreihe und beide verstehen sich abseits des Platzes sehr gut. Für Rixen hat Marks im Gespräch mit rbb|24 vor dem Duell nur Lob übrig. "Ich freue mich sehr für ihn, dass er auf dem höchsten Niveau in Europa spielt und ich weiß, dass er das mit seiner Spielweise meistert - er ist ein ambitionierter Athlet, der niemals zurücksteckt." Zumindest für 80 Minuten wird die Freundschaft der beiden ruhen müssen.