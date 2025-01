Die BR Volleys stehen in der Volleyball-Champions-League vor einem deutschen Duell. In der Qualifikation für das Viertelfinale in der Königsklasse trifft der Deutsche Meister und Bundesliga-Spitzenreiter auf den Tabellenzweiten SVG Lüneburg.

"Irgendwie verrückt, dass wir jetzt gegen Lüneburg spielen müssen", sagte Volleys-Mittelblocker Matthew Knigge zu dieser Begegnung, die sich nach der am Mittwoch beendeten Gruppenphase aus der Setzliste des europäischen Verbandes (CEV) ergab.



Gespielt wird zuerst in Lüneburg, voraussichtlich am 12. Februar. Das Rückspiel findet am 26. Februar in Berlin statt.