Warum uns die Sonne am Mittwoch so nah ist

rbb: Herr Thiele, am Mittwoch kommt die Sonne der Erde am nächsten. Was genau bedeutet das? Wie nah ist die Sonne denn der Erde?

Gerd Thiele: Die genaue Entfernung ist 147.098.925 Kilometer. Das kann man sich kaum vorstellen. Im Juli, wenn die Sonne die weiteste Entfernung hat, ist sie 152.093.251 Kilometer entfernt. Das macht immerhin einen Unterschied von fünf Millionen Kilometern aus, eine ganze Menge, wenn man die zu Fuß gehen müsste. Auf diese Entfernung ist das aber nur eine Änderung von rund drei Prozent. Heruntergebrochen auf einen Meter würde die Änderung gerade mal drei Zentimeter betragen. Die Bahn der Erde um die Sonne ist eben doch fast ein Kreis und nur eine schwache Ellipse.

Sie sagen, die Veränderung ist nur minimal. Bekommen wir das trotzdem auf der Erde mit?

Sehen kann man das nicht. Man schaut ohnehin nicht direkt in die Sonne und der Größenunterschied ist minimal. Es ist also nicht wie beim Mond, den man gut vergleichen kann, wenn er uns mal näher kommt. Wir können es aber spüren, weil wir einen großen Vorteil davon haben: Wenn ein Planet dicht an der Sonne ist, bewegt er sich etwas schneller als wenn er weiter entfernt ist. Das hat zur Folge, dass der Zeitraum zwischen Herbstanfang und Frühlingsanfang - also die kalte Jahreszeit - bei uns etwa sieben Tage kürzer ist als die warme Jahreszeit zwischen Frühlingsbeginn und Herbstanfang. Auf der Südhalbkugel ist es genau umgekehrt. Es ist bei uns also länger warm und kürzer kalt.