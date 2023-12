Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in einer Wohnanlage für Menschen mit Behinderungen in Lübben (Dahme-Spreewald) geführt. Das teilte die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Mittwoch auf rbb-Nachfrage mit. Warum der Baum Feuer fing, dazu würden die Ermittlungen noch laufen, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Brand am Dienstagabend wurde ein Bewohner verletzt. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ingesamt mussten zehn Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Notärzte und Rettungssanitäter waren im Einsatz.