Immer mehr Geflüchtete finden Beschäftigung in Brandenburg

Do 11.07.24 | 12:12 Uhr

Brandenburg kommt bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt immer besser voran. Mit dieser Botschaft im Gepäck hat am Donnerstag Ministerpräsident Woidke einen Betrieb im Havelland besucht, der genau auf diese Menschen setzt.

Geflüchtete finden inzwischen schneller Platz im Brandenburger Arbeitsmarkt. Das geht aus Zahlen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervor, die am Donnerstag veröffentlicht worden sind.

Demnach waren im Dezember 2023 in Brandenburg etwa 9.700 Menschen aus den acht stärksten Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 1.300 mehr als im Dezember des Vorjahres. Daneben hatten Ende des vergangenen Jahres 4.800 Geflüchtete aus der Ukraine Jobs in Brandenburg, das ist ein Plus von 1.000 im Vergleich zu Dezember 2022.

Das Land Brandenburg und die Regionaldirektion hatten sich im November 2023 auf Maßnahmen zum schnelleren Zugang von Migranten in den Arbeitsmarkt verständigt. Die Betroffenen werden seitdem intensiver von den Jobcentern betreut. Zudem wird schon ab einem grundständigen Sprachniveau in den Arbeitsmarkt vermittelt. Politik und Verwaltung rufen dazu auf, Arbeitskräfte auch mit geringen Deutschkenntnissen einzustellen und diese berufsbegleitend zu qualifizieren. Hintergrund ist die von der Bundesregierung ausgerufene Initiative "Job-Turbo" zur schnelleren Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt.