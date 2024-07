Preise für Grundstücke und Immobilien sind in Brandenburg deutlich gesunken

Hohe Baukosten, teure Kredite: Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg deutlich weniger Häuser und Wohnungen verkauft. Die Preise für Grundstücke und teilweise auch für Immobilien sind eingebrochen. Doch der Markt scheint sich bereits anzupassen. Von Oliver Noffke

Im vergangenen Jahr ist der Grundstücksmarkt in Brandenburg zum Teil eingebrochen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Innenministerium am Freitag veröffentlicht hat. Demnach ist insbesondere das Interesse an neuen Grundstücken ausgeblieben. 2023 wurden im Land 24.315 Kaufverträge abgeschlossen, im Jahr davor waren es noch 28.353 – ein Minus von 14 Prozent.

Wohnbauland wurde im vergangenen Jahr ebenfalls günstiger. Im Durchschnitt sank der Preis für baureife Grundstücke, die für Einfamilienhäuser ausgewiesen sind, um 11 Prozent auf 201 Euro pro Quadratmeter. Die enormen regionalen Unterschiede bestehen allerdings weiterhin.

Im Berliner Umland wurden durchschnittlich 338 Euro pro Quadratmeter gezahlt, 2022 waren es noch 399 Euro. In den weiter entfernten Regionen lag der Preis bei durchschnittlich 93 Euro pro Quadratmeter, zuvor waren es 112 Euro.

Das jeweilige Minus bei Verkäufen und Verkaufspreisen schlägt sich deutlich im Umsatz nieder. 2022 wurden durch Grundstücksverkäufe in Brandenburg noch 8,6 Milliarden Euro umgesetzt, im vergangenen Jahr waren es 5,7 Milliarden Euro – ein Rückgang von knapp 34 Prozent. Laut Ministerium lag das vergangene Jahr damit auf dem Niveau von 2016.