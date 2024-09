Der Zementhersteller Cemex plant für sein Werk in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) eine klimaneutrale Produktion bis 2030 und hofft auf staatliche Förderung in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Der Cemex-Vorstandsvorsitzende Rüdiger Kuhn sagte in Potsdam, es gehe bei der Umstellung auf CO 2 -Neutralität um ein Investitionsvolumen von insgesamt einer Milliarde Euro. Wünschenswert wäre es, etwa die Hälfte davon als Fördergeld zu bekommen.

Die brandenburgische Landesregierung will Cemex auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief dazu eine Taskforce der Landesregierung ein, die am Montag in Potsdam zum ersten Mal tagte und durch Abstimmungen Prozesse vereinfachen soll.

"Wir haben uns heute vorgenommen, gemeinsam alles dafür zu tun, dass für Cemex in Rüdersdorf in den kommenden Jahren die entsprechenden Investitionen vorgenommen werden können, dass das mit einer großen Rechtssicherheit passiert und dass es mit der notwendigen Geschwindigkeit passiert," sagte Woidke dem rbb. Gleichzeitig sei es wichtig sich dafür einzusetzen, dass in Berlin und Brüssel die richtigen Rahmenbedingungen gelegt werden, so Woidke. Die nächste Sitzung ist laut Woidke Ende November oder Anfang Dezember geplant.