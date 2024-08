Katar will bei Rosneft Deutschland einsteigen - PCK-Raffinerie in Schwedt betroffen

Der katarische Staatsfonds will bei Rosneft Deutschland einsteigen. Auch die PCK-Raffinerie in Schwedt wäre betroffen. Der fühere Brandenburger Finanzminister kritisiert die Absichten wegen Katars Verbindungen zum russischen Mutterkonzern.

Das Emirat Katar hat Interesse an der Übernahme von Anteilen von Rosneft Deutschland und damit auch an der Mehrheitsbeteiligung der PCK-Raffinerie Schwedt (Uckermark). Das meldete der "Business Insider" am Mittwoch. Am Prozess involvierte Personen bestätigten die Information auch dem rbb.

Die PCK-Raffinierie in Schwedt gehört mehrheitlich der Rosneft Deutschland, einer Tochter des russischen Erdölkonzerns Ronseft. Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hatte die Bundesregierung Rosneft Deutschland unter Treuhandschaft gestellt.

Diese wurde inzwischen schon zweimal um je ein halbes Jahr verlängert und läuft am 10. September aus. Sollte bis dahin kein Verkauf erfolgt sein, hat die Bundesregierung bereits eine erneute Verlängerung angekündigt.