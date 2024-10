Der Berliner Senat will den Forschungsstandort in Adlershof (Treptow-Köpenick) stärken und für Wasserstoff-Forschung fit machen. Dazu hat die schwarz-rote Regierung einen Bebauungsplan für das Areal in Johannisthal/Adlershof abgesegnet. Damit soll das dortige Helmholtz-Zentrum erweitert werden und künftig neuartige Katalysatormaterialen erforschen und entwickeln. "Damit können wir auch die Anziehungskraft von Adlershof als Wissenschaftsstandort erhöhen", erklärte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD).

In dem neuen sogenannten "CatLab" soll vor allem die Erzeugung von Grünem Wasserstoff vorangetrieben werden, der wichtig ist für die Energiewende. Gaebler erhofft sich "Sprünge in der Wasserstoffforschung", die dann durch Langzeit-Energiespeicher eine klimaneutrale Industrieproduktion ermöglichen sollen.

Aktuell betreibt das Helmholtz-Zentrum am Standort in Adlershof den Elektronenbeschleuniger Bessy II. Gemeinsam mit Max-Planck-Instituten sollen die neuen Forschungsgebäude auf einem benachbarten Gewerbegelände entstehen. Für den geplanten Ringbeschleuniger Bessy III wäre dann an diesem Standort in Adlershof laut Gaebler allerdings kein Platz mehr. Der Senat prüft aktuell für dieses Vorhaben zwei andere landeseigene Flächen.