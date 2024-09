Die PCK-Raffinerie in Schwedt erhält weiterhin Rohöl aus Kasachstan. Ein entsprechender Vertrag wird jetzt unterzeichnet. Die vereinbarten Mengen entsprechen ungefähr dem, was derzeit bereits geliefert wird.

Die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) wird auch über dieses Jahr hinaus mit kasachischem Rohöl beliefert. Das wurde nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der kasachischen Hauptstadt Astana am Montag bekannt.

"In Kasachstan wird jetzt durch Rosneft Deutschland ein Folgevertrag unterzeichnet", bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage. Ziel sei, "die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb von Rosneft Deutschland und der PCK Schwedt sowie der Raffinerien Miro und Bayernoil verlässlich und auf Dauer zu sichern".