Der US-Elektroautobauer Tesla will einen neuen Vertrag mit dem regionalen Wasserverband festschreiben. Darin sollen eine geringere Wasserliefermenge und höhere Grenzwerte für Stoffe im Abwasser vermerkt werden. Dem neuen Vertrag muss noch die Verbandsgemeinde zustimmen, die am Mittwoch tagt.



In einem Brief an deren Vertreter, der dem rbb vorliegt, heißt es von Tesla, dass das Unternehmen überzeugt sei, mit der Änderung des Vertrags "die Versorgungssicherheit für das gesamte Verbandsgebiet langfristig zu sichern".

Im Entwurf des Vertrags zwischen Tesla und dem Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) ist demnach ein Rückgang der Trinkwasserliefermenge von 400.000 Kubikmeter vorgesehen - damit würde die maximal verfügbare Menge 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr betragen. Das wird möglich, weil Tesla nach eigenen Angaben bis zu 100 Prozent des Abwassers in der Fabrik recycelt. Dadurch ändert sich die Abwasserqualität in Richtung Sanitärabwasser.