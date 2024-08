Eine Erhöhung dieser Werte bestätigte auch der Wasserverband Strausberg-Erkner. Zur Bewertung der Werte sagte André Bähler, Verbandsvorsteher des Wasserverbands, dass aktuell keine Gefahren zu sehen seien, was die Trinkwasser- und Grundwasserqualität betrifft. “Es kann sein, dass wenn sich diese Trends in Zukunft weiter so zeigen, dass sich die Aufbereitungstechnologie ändern muss. Das muss man dann bewerten, wenn man diesen Trend auch weitersieht."

Doch weil es immer wieder zu Nachfragen kommt, wurde das Monitoring mittlerweile erweitert. "Heute werden über 50 verschiedene Parameter im Rahmen des Grundwasser-Monitorings ermittelt”, erläutert Tesla-Projektleiterin Theresa Eggler. Neuerdings hätte man auch Parameter wie Pflanzenschutzmittel in die Analysen mit aufgenommen, obwohl diese in der Fabrik nicht eingesetzt werden.

Auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises, die die Einhaltung der Bestimmungen aus dem Genehmigungsbescheid und deren Umsetzung kontrolliert, schließt eine Verschmutzung des Grundwassers aus:



"Was wir definitiv anhand der Messergebnisse ausschließen können, ist, dass irgendwas ins Grundwasser läuft, dass irgendwelche Fremdsubstanzen in das Grundwasser eingebracht werden. Das haben wir nicht gefunden", sagte Sascha Gehm, Wirtschafts- und Umweltdezernent des Landkreises dem rbb. Es sei hingegen festgestellt worden, dass die Eisenkonzentration im Anstrom, also bevor das Grundwasser unterhalb des Tesla-Geländes ankommt, höher ist als dahinter. Durch die Wasser-Vermischung würde somit eine Reinigungswirkung eintreten, so Gehm.

Zu den Auffälligkeiten des Monitoring-Berichts von 2023 erklärt der Kreis, dass ähnliche Werte in ganz Brandenburg vorkommen würden und dass das zum Teil am zunehmend sauren Regen läge. Einige Messwerte wie beim Nitrat hätten sich bereits normalisiert. Doch wegen der Lage in einem Wasserschutzgebiet wolle die Behörde auch weiter wachsam sein und transparent ihre Ergebnisse mitteilen.