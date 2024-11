Glühweinpreise liegen in Berlin bei bis zu 7,50 Euro

Do 21.11.24 | 08:01 Uhr

Trotz gefallener Strompreise im Vergleich zum Vorjahr und trotz der entfallenden Sondernutzungsgebühren des Platzes bis zum 31. Dezember, habe der Glühweinpreis angezogen werden müssen. Im vergangenen Jahr kostete ein Becher an der Gedächtniskirche noch sechs bis sieben Euro.

Eine Tasse Glühwein kostet auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 7,50 Euro. Der Betreiber des Marktes, Michael Roden, sagte dem "Tagesspiegel" , die Kosten für Personal und Lebensmittel seien gestiegen.

Auf anderen, weniger etablierten Weihnachtsmärkten wird der Glühwein dagegen deutlich günstiger angeboten: So kostet eine Tasse auf dem erstmals stattfindenden "Berliner Wintertraum" in Treptow-Köpenick vier Euro. Denselben Preis verlangen die Stände auf dem "Weihnachtsmarkt der 100 Sterne" am Bahnhof Friedrichstraße.

Im Mittelfeld liegen die Preise mit fünf Euro auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg, in der "Winterwelt" am Potsdamer Platz und beim "Winterfilmfest im Nikolaiviertel".