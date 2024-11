In der Gemeinde Vierlinden (Märkisch-Oderland) wird ein großer Solarpark auf einer Fläche von 90 Hektar gebaut. Am Donnerstag ist der Spatenstich für das Projekt im Ortsteil Görlsdorf erfolgt. Mit einer Leistung von rund 87,6 Megawatt soll die Solaranlage jährlich so viel Strom erzeugen, wie etwa 35.000 Haushalte verbrauchen.

In wenigen Wochen soll der Aufbau der Photovoltaik-Module beginnen, sagte EnBW-Projektleiter Michael Matthes: "In diesem Jahr wird noch begonnen, die Rammpfosten in die Erde zu setzen, und dann werden die Module installiert. Außerdem wird in vier Kilometer Entfernung noch ein Umspannwerk errichtet, damit der Strom eingespeist werden kann." Ein Batteriespeicher soll dafür sorgen, dass die Einspeisung ins Hochspannungsnetz der Region flexibel erfolgen kann, so der Projektleiter.

Ende 2025 soll der Solarpark in Betrieb gehen. Die Gemeinde Vierlinden soll dann zusätzliche Einnahmen erhalten: Der Brandenburger "Solar-Euro" stärke künftig die Finanzkraft der Kommune, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister von Vierlinden, Constantin Schütze (BVB/Freie Wähler): "Pro Kilowattstunde bekommt man da 0,2 Cent für die Gemeinde, also 200.000 im Jahr kommen da schon zusammen." Außerdem profitiere der Gemeindehaushalt von den Gewerbeeinnahmen, so Schütze.