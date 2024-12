Do 05.12.24 | 05:59 Uhr | Von Ute Barthel und Wolf Siebert

Anfang des Jahres geriet die Kadewe-Gruppe in den Pleitestrudel des Signa-Konzerns. Im Januar meldete sie Insolvenz an. Nur kurze Zeit später begannen sich deutschlandweit die Strafverfolgungsbehörden für René Benko und die Geschäftspraktiken in seinem Firmengeflecht zu interessieren.

Auch in Berlin wird ermittelt: "Wir haben Ermittlungen gegen die Signa-Gruppe im Sommer dieses Jahres aufgenommen, wobei es sich um ganz viele Unterunternehmen handelt", sagt Sebastian Büchner, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft im Interview mit rbb24 Recherche. "Eines dieser Unterunternehmen ist die Kadewe-Gruppe - und gegen die ermitteln wir jetzt wegen Subventionsbetrugs." Ob das Verfahren im Zusammenhang mit der Bund-Länder-Bürgschaft für einen 90-Millionen-Euro Kredit für die Luxushauswarenkette steht, wollte Büchner nicht bestätigen.