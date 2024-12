Rund 150.000 Grundsteuerbescheide stehen in Berlin noch aus

Tausende Immobilienbesitzer in Berlin sollen in den kommenden Wochen noch wichtige Post vom Finanzamt bekommen - mit der Mitteilung, wie viel Grundsteuer sie künftig zahlen müssen. Der Versand der Bescheide ist Mitte Oktober gestartet und wird noch bis in den Januar hinein fortgesetzt, wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen auf dpa-Anfrage mitteilte.

Bislang wurden demnach rund 750.000 Bescheide verschickt. "Insgesamt müssen circa 900.000 Bescheide für den gesamten Berliner Grundstücksbestand ergehen." In rund 1.000 Fällen ist bereits Einspruch gegen die Grundsteuerbescheide eingelegt worden. Die erste Quartalszahlung im neuen Jahr ist zum 15. Februar fällig.

Beim Start im Oktober hieß es, dass alle Bescheide bis Ende des Jahres verschickt werden sollen. Das hat nicht geklappt. Weil das Festsetzungsverfahren und das Versenden der Bescheide noch nicht abgeschlossen sind, lässt sich nach Angaben der Finanzverwaltung bisher nicht beantworten, wie oft die Grundsteuer gestiegen oder gesunken ist.