Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt leicht, Anstieg in Brandenburg

Im Vergleich zum Dezember 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 13.908 Personen. Das ist ein Plus von 0,5 Punkten im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 409 auf 204.726 Menschen leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell unverändert bei 9,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg mitteilte.

Viele Bus- und Bahnpassagiere müssen im neuen Jahr mehr zahlen, auch Brief- und Paketporto werden teurer. Ein Überblick über diese und weitere steigende Kosten ab Januar 2025.

Was 2025 teurer wird

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist dagegen im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1.495 auf 85.513 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach oben gegangen, teilte die Regionaldirektion weiter mit. Vor einem Jahr hatte es den Angaben zufolge im Dezember 4.068 Arbeitslose weniger gegeben als zuletzt. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 5,1 Prozent.

Die Zahlen zeigten eine eher gedämpfte Stimmung auf dem Arbeitsmarkt in der Region, hieß es. Im Vergleich zu anderen Teilen in Deutschland sei die Lage allerdings als stabil einzustufen.

Weniger Arbeitslose in Berlin, etwas mehr in Brandenburg

Die Zahl der Arbeitslosen in ganz Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat November um 33.000 auf 2,807 Millionen Menschen gestiegen. Das sind 170.000 mehr als im Dezember 2023, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Vergleich zum November um 0,1 Punkte auf 6 Prozent.

"Im Dezember beginnt die Winterpause am Arbeitsmarkt. Somit haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Dezember, wie in diesem Monat üblich, zugenommen", sagte die Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles in Nürnberg.

Die Zahl der Arbeitslosen nimmt üblicherweise zum Jahresende zu, weil befristete Stellen auslaufen, vor Weihnachten weniger neue Arbeitsverträge geschlossen werden und in witterungsabhängigen Branchen wie dem Baugewerbe weniger zu tun ist.