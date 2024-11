Weniger Arbeitslose in Berlin, etwas mehr in Brandenburg

Während Berlin im ablaufenden Monat November weniger Arbeitslose zählt, sind es in Brandenburg etwas mehr. Das geht aus aktuellen Zahlen der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur hervor, die am Donnerstag veröffentlicht worden sind.



In Berlin waren im November 205.135 Menschen bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern arbeitslos gemeldet, das sind 2.110 weniger als noch im Oktober. Im Vergleich zu November 2023 sind es allerdings 14.328 Personen mehr. Die Arbeitslosenquote liegt in Berlin bei 9,7 Prozent (+ 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat).

In Brandenburg waren im November 82.018 Menschen arbeitslos. Das sind 194 mehr als im Oktober und 4.223 Personen als im November 2023. Die Arbeitslosenquote liegt in Brandenburg bei 6,1 Prozent (+ 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat).

Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. November vorlag.