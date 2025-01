Arbeitslosenquote in Berlin steigt auf über zehn Prozent, Zunahme auch in Brandenburg

Erstmals seit Jahren lag die Arbeitslosenquote in Berlin im Januar über zehn Prozent. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin am Freitag mit. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Bundeshauptstadt demnach im Vergleich zum Vormonat um 11.273 auf rund 215.999 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,5 Punkte auf 10,2 Prozent gewachsen. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,7 Prozent.

Das bisher letzte Mal lag die Arbeitslosenquote im Mai 2021 höher als zehn Prozent. Damals - während der Corona-Pandemie - lag sie bei 10,1 Prozent.