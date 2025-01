tastatur Sonntag, 12.01.2025 | 14:08 Uhr

Da will ich mich in der Diskussion nicht wegducken: Der beliebte Mensch vermeint zu glauben, dass er sehr viel Schweinefleisch oder sonstiges Fleisch essen(verbrauchen)muss. Ohne geht es halt nach seiner Auffassung gar nicht.

Sie kritisieren in der Draufsicht zu Recht Exporte v. Fleisch in ferne Länder. Klar, was über den Eigenbedarf hinaus erzeugt wird,"muss irgendwie, in diesem Falle Handel" an den Mann gebracht werden. Und da sind wir bald in anderen Domänen, näml. bei der Frage, brauchen wir wirklich so viel? Die "never-endig-story der finanziellen Förderung der Landwirtschaft in der EU". In der Essenz wäre ein maßvolles Verbrauchen ein Faktorenraum der Lösung. Dann nähern wir uns dem Datenverarbeitungszentrum, also Gehirn/Denkort - und die ganze Diskuss. beginnt von vorn. Persönlich sehe ich nur eine Lösung, wenn man selbst(dasteht ohne Hilfe u)seine Erfahrungen machen muss. Aus meiner berufl. Sicht, würde es v.a. die Wasserqualität u. die Bodenqual freuen! Ein weites Feld!