Der Wassertourismus in Berlin und Brandenburg hat zwar eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung, wird in seiner Entwicklung aber zunehmend gehemmt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Brandenburger und Berliner Industrie- und Handelskammern (IHK) in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, die am Donnerstag vorgestellt worden ist.

Demnach sind trotz eines starken Wachstums innerhalb der letzten zehn Jahre ein Arbeitskräftemangel, zu wenige Liegeplätze für Boote und ein zu großer bürokratischer Aufwand Probleme in der Branche.