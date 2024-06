Mit dem Song "La Camisa Negra" hatte der kolumbianische Sänger Juanes 2004 seinen internationalen Durchbruch. Seine letzten Alben blieben in Deutschland eher unter dem Radar. Am Montagabend stand Juanes in Berlin auf der Bühne. Von Jakob Bauer

Wer an diesem Abend die Uber Eats Music Hall betritt, verlässt mal eben für zwei Stunden Berlin. Die gewohnten Umgangssprachen bei solchen Konzerten, Deutsch oder Englisch, hört man hier kaum. Spanisch ist die Sprache der Wahl. Viele Zuschauer sind in kolumbianische Flaggen gehüllt oder schwenken sie freudig. Das hier ist offensichtlich kein normales Konzert. Das ist eine Art Familientreffen der lateinamerikanischen Community. Denn er ist da: Juanes. Und er hat seine Hits und eine fast schon liebevolle Show mitgebracht.

Oberflächlich betrachtet erfüllt Juanes erstmal alle Vorstellungen eines Latino-Stars. Ärmellose Jacke, glatte, seidige Haare bis zu den Schultern, Tattoos auf den Armen, einnehmendes Lächeln. Er ist eine Mischung aus Rocker, Softie, feurigem Lover und Schwiegermamas Liebling - auch wenn der Bart langsam ergraut. Aber Juanes ist eben nicht nur Klischee. Der Kolumbianer ist in Medellín aufgewachsen, zur Hochzeit des Drogenkrieges von Pablo Escobar. Zu der Zeit als es in der Stadt die weltweit höchste Mordtate gab. Juanes' Cousin und ein Freund wurden im Bürgerkrieg ermordet und er setzt sich seitdem gegen Gewalt und Ungleichheit in Kolumbien ein – auch in seiner Musik. Sein Frühwerk war geprägt von den Themen Verlust und Gewalt, außerhalb seiner Musik hat sich Juanes vor allem dem Kampf gegen Landminen verschrieben. Er hat eine eigene Stiftung gegründet und ist 2007 beim Friedens-Nobelpreis aufgetreten.

Und deswegen funktioniert das hier auch so gut: Juanes ist gleichzeitig Popstar, leidenschaftlicher Liebessänger und Aktivist, der das Trauma einer Generation medial und künstlerisch zwar nicht in den Mittelpunkt stellt, aber doch immer wieder thematisiert. Einer Generation, die in Teilen wahrscheinlich in der Music Hall vor Ort ist. Das kriegt man in Deutschland sonst halt nicht so mit. An diesem Abend allerdings spürt man im Raum eine Suche nach Gemeinschaft und man hört die Melancholie immer wieder in der Musik. Aber eben auch das Vorantreibende, den Optimismus, das "Weitermachen!". Egal ob es um die Liebe geht. Oder um die Politik. Zumal man viele der enttäuschten, wütenden, ja fast aggressiven Herz-Schmerz-Songs von Juanes auch auf beides beziehen kann. Auf zerstörte Beziehungen zu Menschen sowie zu Gesellschaften, Politikern, Staaten.