Smashing Pumpkins Sänger Billy Corgan gilt als schlecht gelaunter Eigenbrötler. Beim Konzert in der Berliner Wuhlheide am Samstag allerdings, war alles anders. Und das erstaunlich gut. Von Hendrik Schröder

Ärgerlich. Also weiter zu den Smashing Pumpkins, denn die, so viel vorweg, waren richtig gut.

Nur ganz kurz zur Vorband Interpol. Weil Interpol eigentlich zu groß und bekannt sind, um nur unter "Support" zu laufen. Gar nicht so wenige sind wahrscheinlich nur für die Indie-Rocker aus New York gekommen, die Mitte der 00er Jahre ein paar große Songs geschrieben haben.

Auch die Smashing Pumpkins haben zumindest seit ihrer Reunion 2006 sehr viel egale Musik geschrieben. Aber in den 1990ern eben noch mehr Hits, als man so eben aufzählen könnte. Kaum eine Band war damals prägender, wichtiger, origineller und Billy Corgans Stimme erkannte man nach einem Ton. Bis heute.

Eben dieser Billy Corgan ist Chef, Mastermind und, wenn man den Stories glauben kann, Banddiktator der Smashing Pumpkins und war lange letztes verbliebenes Gründungsmitglied. Ein kauziger, groß gewachsener Hüne mit glänzender Glatze.

In einer Art wallenden Lordgewand in schwarz-weiß kommt er auf die Bühne und sieht ein bisschen aus wie ein Sith-Bösewicht bei Star Wars. Steht ihm aber. Mit ihm kommt auch gleich die Band. Gitarrist James Iha und Drummer Jimmy Chamberlin sind, sehr zum Jubel der Fans, seit ein paar Jahren wieder von der Originalbesetzung. Dazu Jack Bates am Bass, eine zweite Sängerin und Kiki Wong an der Gitarre, die sich bei einer Ausschreibung der Band für eine neue Tourgitarristin unter sage und schreibe 10.000 Einreichungen durchgesetzt hatte und die ordentlich abrockt und souverän mit der Stammband verwächst.