Seit mehr als zehn Jahren gibt es "Letters Live" schon. 2013 hat alles in einem kleinen Theater in London angefangen. Vor 200 Leuten. Als Marketing-Gag zur ersten Druckausgabe der "Letters of Note". Gründer Shaun Usher hatte die einfache wie brillante Idee: Warum lasse ich nicht ein paar dieser ungewöhnlichen Briefe in meiner Sammlung von berühmten Schauspielern live vorlesen?

Das Publikum sitzt also in feinster Abendrobe um die Bühne herum, darauf nicht viel mehr als ein Rednerpult, aus dem Off wird kurz die Vorgeschichte zu einem Brief erzählt: Von wem er ist und wann in welcher Lebenslage wurde er an wen geschrieben? Dann kommen die Schauspielerinnen und Schauspieler nach vorne, ein einzelner Spot geht an, strahlt auf das Pult, sie lesen den Brief – und Abtritt. Drei Stunden lang. Nur unterbrochen durch vier kurze musikalischen Zwischenspiele von Jesper Munk und Ibadet Ramadani.

Und doch ist es ein erstaunlich kurzweiliger Abend. Ist das der "Zauber der Briefe", den einer der Produzenten in einem kurzen Grußwort beschworen hat? Es ist jedenfalls herrlich, Sabin Tambrea dabei zu beobachten, wie er beim Lesen des ersten Briefs des Abends wieder zu Franz Kafka wird, wie er leicht stalker-haft Felice Bauer fragt, wie viele seiner Samstags-Briefe sie denn nun bekommen habe, und ob er ihr noch telegraphieren solle.

Sebastian Koch liest raunend einen Liebesbrief von Erich Maria Remarques an Marlene Dietrich, in dem er bis auf die letzte Paillette am Kleid imaginiert, was sie sich wohl gerade anzieht. Anke Engelke zeigt auch mal ihre ernste Seite und liest still und ernst den Abschiedsbrief von Virginia Woolf, den sie in ihrer Manteltasche hatte, als man sie nach ihrem Selbstmord aus einem englischen Fluss geborgen hat.

Höhepunkt ist für mich aber Christine Becker, die Witwe von Jurek Becker, die ein paar der Postkarten vorliest, die an sie selbst gerichtet waren. Das sind kleine Liebesbeweise mit herrlichen Städte-Portraits und wechselnden Anreden wie "Du alter Mietspiegel“, "Du alte Biokarotte" oder "Du süße Blutwurst". Zum Schmelzen.