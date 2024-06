"Nie war es so wertvoll, das Leben zu feiern, wie in diesen Zeiten"

Geburtstage waren unwidersprochen undiskutiert. Da ging es um dich, und wenn ich was am meisten mag, ist es, wenn es um mich geht. Damit kenne ich mich übrigens auch am besten aus (lacht laut).

Leander Haußmann: Das ist eine wirklich schöne Frage, weil bei mir im Grunde alles, was ich gemacht habe, immer eng mit meiner Kindheit verknüpft ist, so auch Geburtstage.

Na ja, aber nicht so wie Autoren. Autoren sind die Eitelsten von allen, die ich kenne. Ich bin wahnsinnig gerne mit Schauspielern zusammen, auch als mehr oder weniger Nicht-Schauspieler. Meine Eltern waren auch Künstler, mein Großvater war Schauspieler, mein Vater war Schauspieler, und da war natürlich viel Verkehr auf dieser Ebene bei uns. Die konnten wahnsinnig gut mit Kindern umgehen und waren immer unterhaltsam, immer irgendwie lustig und natürlich auch teilweise besoffen. Aber sie haben immer Spaß mitgebracht, und so ist es irgendwie in meiner Erinnerung, und so ist es eben auch heute noch.

Mein Großvater väterlicherseits ist erstmal aus dem Nichts gekommen, da war gar Nichts in die Wiege gelegt. Der hatte acht Geschwister, Bauernkind. Warum der nun Schauspieler wurde, das wird ein ewiges Rätsel bleiben, genauso dass meine Schwester Iris eben nicht Künstlerin geworden ist, sondern auf dem viel wichtigeren Gebiet der Pflege und vor allem der Altenpflege tätig ist. Insofern hat sich das auch sehr unterschiedlich entwickelt. Man kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ich mehr als andere, die diesen Wunsch haben, auch davor gewarnt wurde, es zu werden und auch mit eigenen Augen sehen konnte, wie abhängig man in diesem Beruf von anderen ist und wie hoffnungslos es sich anfühlt, wenn man eben auch keine Arbeit kriegt.

Ist Kunst und künstlerische Darstellung tatsächlich etwas, was ihnen in die Wiege gelegt wurde durch die Familie, durch den Umgang?

Ich hab mich ziemlich gut durchgeschlagen, aber mein Vater beispielsweise hatte damit Schwierigkeiten. Ich konnte an seinem fast zehn Jahre andauernden Berufsverbot, das ja nicht offiziell ausgesprochen war, sehen, wie verletzlich und wie abhängig man doch ist. In dem Fall vom Staat und von der Stasi. Aber in jedem Fall eben auch von anderen, von Intendanten, von Produzenten, von Förderungen und so weiter. Und dass Künstler sein allein eben nicht ausreicht. Das ist doch mit viel praktischem Unwillen verbunden und auch mit vielen Rückschlägen.

Welches war Ihr größter Rückschlag?

Es gibt keine Rückschläge, es gibt Misserfolge. Ich glaube, das Leben besteht aus Erwartungen, die immer mal wieder enttäuscht werden. Sagen wir es so. Man muss auch unterteilen zwischen Freundschaften, Beruf, Liebe und so weiter. Es gibt bestimmte Sachen, auf die ich hätte verzichten können, beispielsweise eine Prügelei in der Kantine meines Theaters. Aber so waren die Zeiten damals und wir waren nicht aus Zucker. Damit meine ich jetzt keine körperliche Gewalt, sondern auch Kritiken und all das, was man so mit sich herumschleppt.

Man stellt sich ununterbrochen zur Disposition, und Menschen können dich auch ununterbrochen bewerten. Die ganze Kindheit und Jugend sind darauf angelegt, dass du gut bewertet wirst, so bist du konditioniert und so gehst du ins Leben. Und plötzlich merkst du, dass die Zeichnungen, die du gemacht hast, nicht mehr so gelobt werden von deinen Eltern. Oder dass die Ansätze andere sind und du dich dem anpassen musst. Und irgendwann sterben die Eltern. Das ist ein großer Einschnitt im Leben. Ein ganz schöner Hammer, auf den man dann doch nicht vorbereitet ist.