Immer wenn man denkt: Es geht nicht noch fetter, der Sound kann jetzt nicht noch saftiger, wuchtiger und brutaler werden, schaltet irgendwer in der Band noch ein Fuzz-Verzerrer-Pedal an. Mit diesem Sound ist Ty Segall bekannt geworden. Mit, ganz salopp gesagt, Arschtritt-Musik, die einen vom langweiligen Stuhl in den Pogo reintritt. Ty Segall hat selbst mal gesagt, dass er es "so dreckig, wie nur irgendwie möglich" will. Und auch an diesem Abend im Berliner Festsaal Kreuzberg heißt es: Garagen-Rock-Eskalation, bis das Dach wegfliegt.

Die Songs wechseln zwischen ultra-schnellen, punkigen Titeln und düster-langsamen, voluminösen Brechern. Wenn die Wucht-Nummern durch den Festsaal ballern, dann fliegen die Becher. Allerdings ist Ty Segall auch niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Seit 2008 hat er 15 Solo-Alben veröffentlicht, dazu ist er noch in vielen anderen Projekten aktiv. Was seine Musik dabei schon immer ausmachte, war, dass hinter der brachialen Oberfläche häufiger einfallsreiche und ambitioniertere Rhythmen und Songstrukturen stecken, als man das so auf's erste Hören denkt.



Und mittlerweile ist Segall auch schon lange weg vom reinen Garagen-Rock. Er hat in den letzten Jahren viele Genres in seiner Musik verarbeitet, Country, Psych-Rock und Folk zum Beispiel. Und ganz aktuell: Progressive Rock. All das baut die Band auch in dieses Konzert ein. Und das ist auch alles fein bis fantastisch, aber man merkt schon, dass die Menge danach lechzt, wieder von der nächsten Dampfwalze geplättet zu werden.