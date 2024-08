Bedrohter Club in Berlin

Das erste Wochenende nach der Meldung sei emotional gewesen, erzählt Zoe Uellendahl, zuständig für Management und Personal im Club Renate. "Viele Gäste haben uns ihr Beileid ausgesprochen." Die 28-Jährige betreut im Club über 100 Mitarbeiter:innen – und man merkt ihr an, dass sie sich für diese verantwortlich fühlt. "Hier arbeiten viele Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt sonst keine guten Chancen haben, etwa weil sie schlecht Deutsch sprechen."

In der Renate – auch als Wilde Renate bekannt - finden seit 2007 Menschen Raum für Party, Pomp und Tanz. In einem umgebauten Mehrfamilienhaus am Markgrafendamm finden nebst Club auch Bands und DJs Platz für Proberäume. Die Räume im Tanzlokal sind verwinkelt, es ist wie ein Labyrinth, viele finden nicht beim ersten Mal heraus, wie Zoe erzählt.

Verspielte Deko, bunte Räume, beeindruckende Lichtinstallationen, überall passiert was. Und trotzdem tragen die verwinkelten Zimmer, die Verschläge in dunklem Licht, den Charme einer WG-Party mit sich. Oder die einer unangemeldeten Feier in einem Abrisshaus.