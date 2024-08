Die Miterfinderin der beliebten DDR-Fernsehshow "Ein Kessel Buntes", Evelin Matt, ist tot. Sie sei im Alter von 89 Jahren gestorben, sagte Moderator Wolfgang Lippert der Deutschen Presse-Agentur unter Verweis auf Informationen der Familie am Samstag. Zuvor hatte die "Super Illu" [ Super Illu facebook.de ] darüber berichtet. "Ein Kessel Buntes" war ein Zugpferd der Unterhaltung im DDR-Fernsehen, Redakteurin Matt so etwas wie die Mutter der Sendung.

Lippert war einer der Moderatoren der Sendung "Ein Kessel Buntes", die von 1972 bis 1992 zunächst im DDR-Fernsehen, ab 1991 dann in der ARD ausgestrahlt wurde. Auch Künstler aus dem damaligen Westen traten dort auf. Zu den Moderatorinnen und Moderatoren zählten zudem Dagmar Frederic und Helga Hahnemann, in der ARD dann Karsten Speck.

Evelin Matt brachte die beliebte Unterhaltungssendung mit Produzent Günther Steinbacher, die im Friedrichstadtpalast in Berlin und anderen großen Hallen produziert wurde, in die Wohnzimmer. Sie war nach rbb-Angaben nicht nur Miterfinderin des "Kessel Buntes", sondern auch der Lippert-Show "Glück muss man haben", die von 1985 bis 1997 erst im DDR-Fernsehen, später im MDR gezeigt wurde. Matt betreute außerdem Sendungen von Carmen Nebel und Carolin Reiber, so der rbb weiter.