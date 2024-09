Lollapalooza-Festival 2024 - Hitze-Tipps, campende K-Pop-Ultras und viel Platz vor den Bühnen

Mo 09.09.24 | 11:49 Uhr | Von Bruno Dietel

imago images/D.Lakomski Audio: rbb24 Inforadio | 09.09.24 | Bruno Dietel | Bild: imago images/D.Lakomski

Lollapalooza-Festival heißt für Berlin Sommerabschluss - schon zum siebten Mal hat das US-Event seine Berliner Ausgabe gefeiert. Auch internationale Namen im Line-Up haben nicht dafür sorgen können, dass es ausverkauft ist. Von Bruno Dietel

"Ganz schön viele Leute hier," ruft Rapper Cro von der Bühne – er scheint von der Menge der Menschen bei seiner letzten Festivalshow in diesem Sommer ernsthaft überrascht. Der musikalische Abschluss des Sommers, das ist das Berliner Lollapalooza-Festival nicht nur für ihn, sondern für viele der insgesamt über 40 nationalen und internationalen Acts.

"Stay hydrated!"

Und dieses letzte Sommerwochenende hat es in sich: Die Sonne knallt, zwischenzeitlich sind es in und um das Olympiastadion 32 Grad, auf dem Gelände gibt es wenige große Schattenplätze. Die Hitze ist auf und vor der Bühne Thema: Cro schmeißt Wasserflaschen in die Menge, Sängerin Mine hydriert gemeinsam mit ihrer Crowd und der britische Rapper Loyle Carner erzählt auf der Bühne, dass er sich vor seiner Show noch nebenan im Sommerbad abgekühlt hat. Und sogar die Polizei, die auf dem Gelände sehr präsent ist, erinnert die Besucher auf X daran, genügend Wasser zu trinken.

Große LED-Bildschirme auf dem Lollapalooza-Gelände zeigen Tipps gegen die Hitze an, neben den Toiletten gibt es kostenlose Trinkwasser-Stationen. Nicht nur der Veranstalter ist vorbereitet, auch die Besucherinnen und Besucher – mit Fächern, Hand-Ventilatoren und sogar Magnesium-Tabletten für eventuelle Kreislaufprobleme. Dementsprechend ruhig ist es für die Sanitäter – die haben laut Veranstalter in einem für eine solche Großveranstaltung ganz normalem Rahmen zu tun gehabt.

Viel Glitzer für die Insta-Filter

Nur wenige S-Bahn-Minuten von der Innenstadt entfernt muss sich beim Berliner Lollapalooza niemand abends verschwitzt in ein Zelt fallen lassen. Es ist seit Beginn an ein Festival für diejenigen, die weniger Wert auf klassische Festival-Rituale wie Zelten und Dosenravioli legen, sondern für die, deren Outfits und deren Look auch auf Instagram und Tiktok ankommen soll: Je mehr Glitzer, desto besser, am besten in Form von Pailetten, als Rock, Umhang oder Top, Hauptsache es funkelt. Zwischen den Bühnen gibt es Stände von Fashion- und Lifestyle-Marken mit Spiegeln, Selfie-Orten und dazu passenden Hashtag-Vorschlägen – ein Team vom Lollapalooza läuft mit einem riesigen QR-Code für einen Lollapalooza-Instagram-Filter über das Gelände.

Der Auftritt der K-Pop-Band "Seventeen"

Europa-Premiere der K-Pop-Stars

Das Publikum beim Lollapalooza ist internationaler als in den vergangenen Jahren, die Menschen sind extra aus Polen, Großbritannien oder Frankreich angereist. Das hat vor allem einen Grund: Seventeen. Die 13-köpfige (ja, es sind nicht 17, sondern 13), gecastete Boyband aus Südkorea spielt zum ersten Mal überhaupt in Europa. Hardcore-Fans der Gruppe campen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor den Toren des Olympiastadions, um die besten Plätze zu bekommen. Als auf der gleichen Bühne ein paar Stunden vorher der Kinder-Rap-Act "Deine Freunde" auftritt, kommen die jüngsten Besucher vor lauter wartender Seventeen-Fans nicht nach vorne. Seventeen liefern eine absolut perfekte Choreografie, das ist schwer beeindruckend – und musikalisch weit mehr als purer (K-)Pop, da werden ganz selbstverständlich Elemente aus Rock, R&B und Hip-Hop verwoben. Ein Seventeen-Fan erzählt, dass einige der "Member" bald in Südkorea zum Militärdienst müssten, somit ist die Show gleichzeitig Kennenlernen und Abschied der bisherigen Formation für das europäische Seventeen-Publikum.

Tausende Menschen feiern beim Lollapalooza Festival Berlin zur Musik von Jeremias.

Das Lollapalooza schwächelt

Selbst ein ausverkauftes Lollapalooza würde beim weitläufigen Gelände rund um das Olympiastadion nicht groß auffallen – insbesondere vor der elektronischen Perry-Stage im Olympiastadion ist es aber leerer als in den vergangenen Jahren. Das Festival ist wie schon 2023 nicht ausverkauft, die Veranstalter sprechen von 55.000 verkauften Tickets pro Tag, im letzten Jahr waren es noch 60.000. Festivaldirektorin Fruzsina Szép begründet das mit der schwierigen Lage der Festivalbranche – Festivals allgemein hätten kein einfaches Jahr gehabt, man sei zufrieden mit dem, was man habe.

Große Namen, aber nicht groß genug

Das Lollapalooza will mit seinem Line-Up unterschiedliche musikalische Communitys ansprechen: Die queere Pop-Ikone Sam Smith, der nigerianische Afrobeats-Shootingstar Burna Boy, die deutsche Rapperin Shirin David, das EDM-Duo The Chainsmokers, zwei ehemalige Sänger der Boyband One Direction oder die K-Pop-Stars von Seventeen, alle bringen enorme Reichweiten in sozialen Netzwerken und dementsprechend viele Fans mit. Dass das Festival dennoch zum wiederholten Male nicht ausverkauft war, mag vor allem daran liegen, dass die wirklich großen (und vor allem weiblichen) Namen im Line-Up auch in diesem Jahr gefehlt haben – keine Dua Lipa, keine Billie Eilish, keine Miley Cyrus, keine Sabrina Carpenter, keine Ariana Grande. Ob sich das im kommenden Jahr ändert? Zumindest eine große Neuerung steht nächstes Jahr an, wenn das Berliner Lollapalooza-Festival zehnjähriges Bestehen in Berlin feiert (die Ausgaben 2020 und 2021 fielen Corona zum Opfer): Es findet dann nicht mehr Anfang September, sondern schon Mitte Juli statt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.09.2024, 9:00 Uhr