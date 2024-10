Das Filmfest "Provinziale" in Eberswalde (Barnim) hat mit rund 2.000 Besuchern nach Angaben der Initiatoren wieder so viele Gäste wie vor der Corona-Pandemie. Ein Höhepunkt des Filmfests war das Premierengastspiel des neuen Polizeirufs 110 des RBB, der in der Festivalstadt Eberswalde gedreht wurde. Das Fest ging nach einer Woche mit der Preisverleihung zu Ende. Insgesamt wurden 12.000 Euro Preisgelder vergeben.

Auf dem Festival wurden in vier Wettbewerben je zwei Publikumspreise vergeben: eine Distel für den relevantesten Genrebeitrag und eine Rose für die stärkste emotionale Ansprache. Im Wettbewerb Animation ging die Rose an den Film "Loup y es-tu?" ("Wo bist Du, Mr. Wolf?") aus Frankreich, die Distel für "Pig" ("Schwein") aus den Niederlanden. Bei den Kurzspielfilmen erhielt der Film "Na Zywo / Live" aus Polen sowohl Rose als auch Distel.

Im Wettbewerb Kurzdokumentation ging die Rose an den Film "Marx hört auf" aus Deutschland, die Distel an "Fata Morgana" aus Deutschland und Syrien. In der Kategorie Dokumentarfilm erhielt "I am fine but" ("Mir geht es gut, aber") aus Deutschland die Rose, der Film "Gerlach" aus den Niederlanden die Distel. Der Jurypreis für die gelungenste Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ging an "Pig" aus den Niederlanden.